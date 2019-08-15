入獄高志鵬提再審被駁 抗告又失敗確定

2019-08-15 13:12

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員高志鵬因關說台中太平公有土地租售案，涉收賄被判刑4年半確定，今年1月入監，他不服定讞判決，以有新事實、新證據為由，聲請再審、停止執行刑期，但今年5月台中高分院認定這些新事證在原審已詳述，並非新的，因此駁回所請；高提出抗告，最高法院今認定聲請無理由，駁回抗告，全案確定，高志鵬翻案失敗。

高志鵬與助理姚昇志（已改名姚糧鈿，判刑1年4月定讞），被控於2007年向業者收賄，運用立委職權與影響力，向國有財產局關說台中太平的國有非公用市場用地的租售決定權，去年底被判刑4年6月定讞，今年1月10日高志鵬入監前，發聲明稱會坦然面對，但強調「助理索賄，老闆坐牢」，但不能接受判決結果，將提再審與非常上訴洗清罪名。

高志鵬委由律師提起再審，主張高從未針對此案向時任國產副局長蘇維成關說，有證人可證，原審卻只採信污點證人姚昇志不符事實的說詞；國產局也未獨厚東豐閣公司，承租土地沒違法，也與他無關，他未干預施壓國產局；至於價購土地階段，高雖有出席2次協調會，但沒有結論，未刑成圖利結果，他也沒收取任何報酬，他認為原審判決認定不符事實，聲請再審。

台中高分院審理後認為，高志鵬的主張與事證，都是在判決確定前就已存在或成立的事實，證據也有調查、提示、辯論，他卻仍爭執原審不採信的證據，並非新事實或新證據，駁回再審聲請。

高向最高法院提出抗告，主張姚昇志不利於高志鵬的陳述，欠缺補強證據，且姚志昇在本案欲承租國有地，與國財局接洽之初，是立委李鎮楠的辦公室主仼，蘇維成也誤認姚是李的人；姚未將收到的賄款200萬元即時交給高，而是拿50萬給林姓助理，說是「南投阿德」捐的政治獻金，本案業者中並沒有綽號「阿德」的人，高根本不知這50萬與此案有關，法院卻不採信也無交代理由。

最高法院今認定，依據原本的確定判決，姚從2006年7月起受聘為高志鵬的國會助理，東豐閣是在同年12月13 日由共同投資人羅朝永出面，向姚請託由高向國產局關說，之後高志鵬親自出面，在他的國會辦公室請託時任國產局副局長蘇維成，之後又多次針對價購案，召集國產正副局長與官員，和東豐閣公司代表至立院會議室協調讓售。

因此，蘇維成應沒有誤認關說請託者是李鎮楠、不是高志鵬的餘地，蘇維成的證言顯不影響判決結果，也不足以動搖原判決認定的事實。

至於「南投阿德」是否使高志鵬未能連接50萬與東豐閣的關係，最高法院認為，依原判決已依卷內證據資料，詳予指駁及說明 ，此部分顯然是法院已有取捨、並已說明理由的事證，並非新事證。

因此，最高院認定，高志鵬聲請再審所主張的證據，是已經過確定判決的取捨並敘明理由，或是不影響判決結果的枝節，顯然不足以動搖原確定判決所確認的事實，聲請理由不符再審要件，因此駁回抗告確定。

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