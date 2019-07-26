高志鵬貪污案聲請釋憲 大法官不受理

2019-07-26 20:52

〔記者吳政峰／台北報導〕前立委高志鵬被控替特定業者關說國有財產局的承租購地案，還收受政治獻金50萬元，去年底最高法院依貪污罪判他4年半徒刑確定；高志鵬不服，向大法官聲請釋憲，惟大法官認為他沒敘明哪種憲法權利受到侵害，26日決議不受理。

高志鵬聲請釋憲主張，立委就業者陳情的事項召開協調會，邀請職掌法律、預算有關的國有財產局派員出席，除已具有公務行為之外觀外，且與憲法賦予立法委員議決、審查、質詢及備詢等主要職務有密切關聯性，亦屬立委職務範圍內的行為。

高志鵬強調，業者匿名捐出的50萬元政治獻金是由辦公室副主任所收，他不知情，事後接受該業者陳情，以協調會方式處理業者與國有財產局間的土地承租案爭議，沒想到最高法院竟把兩件事相互連結，認為政治獻金是召開協調會的不法對價。

高志鵬批評，最高法院無視該土地承租案尚未確定，他沒有圖得任何人利益，逕依貪污罪論罪科刑，顯有違反憲法權力分立原則，牴觸憲法第63條規定。

大法官審查認為，高志鵬釋憲主張僅在爭執確定判決的認事用法是否得當，並未於客觀上具體敘明有何違反憲法而侵害他的基本權之處，且依現行法制，判決本身及法官所持的見解，不是可以聲請解釋憲法的客體，因此本件聲請與「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第2款規定不合，依同條第3項規定，應不受理。

判決指出，高志鵬擔任第6屆立委期間，明知東豐閣公司申請承租價購台中市旱新段第805地號的國有非公用市場用地，有違背依都市計畫法相關規定，仍受東豐閣實際負責人謝聰烽與陳朝雄、羅朝永、曾俊雄等人請託，邀集土地管理職者國有財產局局長到辦公室召開協調會，利用立委身分關說國有財產局同意出租讓售土地，實質上因此獲得業者捐贈的政治獻金50萬元，涉犯圖利罪。

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