外役監兩樣情！高志鵬通過、林益世落選原因曝光

2019-06-13 13:23

〔記者吳政峰／台北報導〕身陷囹圄的前民進黨立委高志鵬與前行政院秘書長林益世，日前不約而同向法務部矯正署申請移至外役監服刑，12日結果出爐，高志鵬獲准到桃園八德外役監服刑，林益世則遭否決，引發外界熱議，而今原因出爐，兩人的分數天差地別，根本不在同一等級。

高志鵬被控犯下圖利罪，判刑4年6月確定，服刑至今5個月，依規定提出外役監服刑的聲請，外役監遴選委員會審核其資料後，認為他身繫僅有一案，沒有他案訴訟進行中，犯罪所得也繳清，符合悛悔實據，綜合評斷後給予接近滿分的高分，達到頂標，高也因此得以進入眾罪犯心中的第一首選「八德外役監」。

反之，林益世被控犯下財產來源不明罪，判刑2年確定，服刑至今9個月，前次申請外役監被駁回，這次二度申請，遴選委員會認為他除了本案，另涉嚴重的貪污等罪，目前仍未確定，又考量他未繳清犯罪所得，難認符合外界對悛悔實據的認知，經過討論後，給予剛好跨過及格門檻的分數，僅達均標。

高志鵬獲得高分，優先錄取位於都會區的八德外役監；林益世雖然及格，但因排在他前面或是同分者眾多，外役監名額又有限，經過比序之後確認輪不到他，委員會否准其申請。

監獄一旦收到文件通知，預計6月底前可把高志鵬從宜蘭監獄移至八德外役監，在外役監的累進處遇只要達到一級，服刑滿30日可折抵16日，縮刑比一般監獄還快，還可返家探視，有利賦歸社會；林益世雖然落選，仍可三度提出申請，下一梯次為10月份。

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