分案霸凌疑雲 司法院：已要求最高院向楊絮雲釋疑

2019-08-12 23:59

〔記者楊國文／台北報導〕針對高等法院庭長周盈文、楊絮雲夫婦今共同召開記者會，指稱最高法院分案不公一事，司法院今晚發佈新聞稿做三點說明，指出一向推動公平、公開、透明的法院事務分配，去年４月起即已積極處理此件分案爭議，並要求最高法院徹底調查事件經過，檢討過去分案原則、作業方式，以及減分、停分等調節機制制度缺失，亦要求逐點向周盈文兩人說明、釋疑。

司法院指出，自去年4月起已積極關切、處理此分案爭議。去年4月間，接獲周盈文庭長口頭陳訴最高法院分案不公一事，隨即要求最高法院徹底調查事件經過，向司法院說明，並促其檢討過去分案原則、作業方式，以及減分、停分等調節機制之制度缺失。最高法院於同年公布民事、刑事事件之分案實施要點，藉由健全分案制度，確保未來將不再發生不公平、不合理的案件分配。

其次，司法院致力推動公平、公開、透明的法院事務分配。法院的分案及事務分配，依法屬於各級法院法官會議的自治權限，不過，司法院為落實法定法官原則，要求各法院應訂定一般抽象的分案規則，使案件以公平、客觀、合理的方式分配給法官。

為了打造公開透明、可受檢驗的司法，司法院也積極推動各法院公開其分案方式及事務分配。目前，包括最高法院在內，各級法院的事務分配、分案規定，皆已公布於司法院「各級法院法官事務分配」專區，供民眾查詢。司法院也將要求各法院持續加強落實，並參考各界意見，隨時檢討不合宜的相關規定。

最後，鑑於周盈文、楊絮雲庭長及外界就本件分案仍有所質疑，司法院已要求最高法院應就該質疑，逐點提出說明、釋疑。

至於監察院就最高法院分案問題的調查，司法院表示予以尊重，並將視監察院調查結果，進行後續的相應處置。

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