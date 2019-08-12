分案霸凌》楊絮雲提11項證據 證明最高法院未電腦抽籤分案

2019-08-12 14:56

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控最高法院分案霸凌 高院庭長：痛苦到曾希望睡著勿醒來

〔記者楊國文／台北報導〕高院民庭庭長楊絮雲指控最高法院對她分案不公、霸凌，今首度現身並召開「揭穿最高法院分案騙局」記者會，聲淚俱下舉出11項證據，控訴最高法院根本未以電腦抽籤分案，其堅稱實施電腦抽籤分案乃「一派胡言」。

楊絮雲指出，11項證據可以證明最高法院未以電腦抽籤分案，有：一、最高法院院長鄭玉山在106年12月25日年終法官會議，堅持保留「分案法官」，可見會議之前，並未以電腦抽籤分案。

二、院長鄭玉山在上述法官會議另稱，刑事分案很細膩，考量因素很多，他建議保留分案法官，無異承認最高法院的刑事案直到該次會議前，仍無法以電腦抽籤分案。

三、院長鄭玉山在107年3月13日下午召開的民事庭法官司法事務分配小組所做裁示顯示，最高法院民事事件（除專利事件外）在此次會議前，因尚未編寫分案輪次表，故仍未以電腦抽籤分案。

四、一、二審法院是事實審，多年來均無分案法官，最高法院未以電腦抽籤分案，才需要分案法官。

五、以電腦分案抽籤，必定會有「電腦分案輪次表」（即分案紀錄），但此事件至今已逾一年，最高法院均未提出 「電腦分案輪次表」，可見並未電腦抽籤分案。

六、若以電腦抽籤分案，受分案的法官彼此間分案的數量差距不大，楊絮雲指她個人所分「特殊商事案件」有20件，比其他法官加起來共15件還多，絕年電腦抽籤分案結果。

七、從「2017年3月至2018年2月訴字專庭統計表」可看出，最高法院其他專業庭法官，彼此分案數量各有明顯差距，不可能是電腦抽籤分案結果。

八、楊絮雲指稱，她2017年9月11日一次分到8件「特殊商事案件」，只有她一人分案，該分案百分之百是「指定分案」。

九、2018年3月，最高法院「特殊商事案件」共分6件，楊絮雲指光她就分到5件，不可能是電腦抽籤分案結果。

十、最高法院2012年間，邀請「改革最高法院聯盟」成員參觀分案作業時，只看見分案法官徐昌錦出示手上「分案紀錄登記簿」，在現場未見任何電腦分案設備。

十一、不同於一、二審的事實審法院以電腦抽籤分案，最高法院無論民刑事卷宗的卷皮，只顯示「流水號」與「案號」，未顯示「承辦股別及法官名字」，就是最高法院沒有「全程」以電腦抽籤分案的證據。

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