楊絮雲控酸「妳怎麼還沒哭」 分案法官：我從沒這樣說過

2019-08-12 20:19

〔記者張文川／台北報導〕前最高法院法官、現高等法院民事庭長楊絮雲，今上午出面指控最高法院對她「分案霸凌」，還說當時的分案法官林恩山曾對她說「妳為什麼還沒有哭？」；對此，林恩山下午受訪說：「我絕對沒說過那句話，請她具體指出我是在何時、何地說了這句話」，並說他目前不排除採取其他捍衛名譽的做法。

林恩山說，他從事法官35年，也教過很多學生，「我的風評大家可以去打聽看看，我不是會說出那樣尖酸刻薄的話的人」，他昨天也在法官論壇公開向楊喊話，請楊說清楚他是何時、在哪裡對她說這句話。

林恩山也解釋，他只是曾經代理最高法院分案法官5個月，分案書記官將案件編號交給他，分案庭長將分案輪次表、條件設定於連線的電腦上，他分案前並不會知道哪個流水號是代表哪一件案子，就與兩位助理一起依輪次、條件進行分案，分完後，書記官再依流水號去找對應的實質案件，才會知道每案的「大袋、小袋（卷宗量）」情況。

這套舊的分案系統，已在去年6月由新的系統取代而走入歷史，現在的程式已能自動依據輪次、設定條件，達成電腦隨機分案的效果。林恩山說，「當時分案往往要費時超過4小時，甚至要忙到隔天，要隨時注意法官輪次、休假等等，稍一閃神還會分錯而要重分，非常麻煩」。

林說，分案書記官要「撈」哪件案子進來分案，他在分案時根本不曉得，不可能指使書記官把倉庫裡塵封一年多的某件複雜案件撈出來排入分案程序，「最高法院最忌諱分案法官在分案時動手腳」，當時這樣的保密分案制度設計，就是要避免分案法官事先知道案件，以致在分案時別有用心，而且也絕對禁止分案法官與分案書記官在分案前勾結聯絡。

分案書記官今也出面向媒體解釋，每件案子到他手上時會有一個識別號，他分案前會依序編成流水號，交給分案法官去分案；每次分案前，除了符合優先分案的案件外，還要視法官的休勤等情況，來決定要將多少庫存的待分案件「撈出來」參加分案，撈的原則是依收案日期先後而定，「分案法官、分案庭長不曾也不會要求我去將某件特定案件撈出來插隊加入分案」。

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