挨批分案霸凌 最高法院：絕無刻意不公、惡整

2019-08-12 23:02

〔記者張文川／台北報導〕高等法院民事庭長楊絮雲，今出面指控最高法院對她「分案霸凌」，並稱最高法院「實施電腦抽籤分案乃一派胡言」，利用分案漏洞惡整她；最高法院今回應，從未人為故意霸凌楊絮雲，且從2003年起就啟用司法院資訊處統籌招標開發的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，絕無刻意分案不公，或利用分案制度惡整法官。

最高法院先回應美商奇異公司RCA公害污染求償案的分案經過，指全案去年1月上訴至最高院後，當時的民一庭庭長劉福來指示此案以「一般事件」送分案，才會在3月5日依照一般輪次分案，分給楊絮雲。

隔天，楊絮雲認為這件環境安全案過於複雜，簽請退回分案科重新分案，最高法院也認為RCA案當事人眾多、卷證繁多，案情複雜，所以在民事庭長與法官事務分配會議決議，採人工抽籤分案，中籤法官可停止分案5個月；最高法院指出，不能因最初分案時，未事先討論抵分案，就說是故意霸凌楊絮雲，且依往例也少見在複雜分案前，就預先決定中籤法官是否減少分案，而後續中籤者享有停分案5個月的福利，是會議的決議，不能倒果為因認為楊遭受差別待遇。

最高法院強調，2003年就全面採用司法院開發的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」進行分案；分案法官制度，已在去年1月份取消；最高院又指，楊的丈夫周盈文與最高法院書記官長徐昌錦，日前在監委面前對質時，徐昌錦並沒有說過「本院沒有電腦分案輪次表」這句話。

最高法院並提出數據指出，楊絮雲請調回高院後，她退科重分的案件共有34件（公司法事件9件、證券交易法4件、重大事件8件），至今已全數審結，並非楊所稱的「16件經退科重分案件（指特殊商事專庭事件）至今已逾1年，僅有其中6件案件經審結，其餘10件迄未審結」。

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