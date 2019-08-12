涉參與政院、警政署外潑漆案 民進黨準發言人吳濬彥等6人起訴

2019-08-12 11:13

〔記者錢利忠、楊淳卉／台北報導〕太陽花學運期間爆發323、324占領行政院行動，有多名抗爭者被警察打傷，數名台大學生及民眾不滿政府未深究警察打人事件，去年3月凌晨到行政院及警政署外潑漆；部分涉案學生到案後供出其他潑漆者的身分，台北地檢署今依侮辱公署及毀損等罪，將台大高姓學生等6人起訴，被起訴者中以將接任民進黨青年部主任的吳濬彥最受矚目。吳濬彥表示，目前已進入司法程序，沒有回應。

民進黨為了備戰2020選戰，秘書長羅文嘉近日進行黨部人事調整，原民進黨青年部主任顏若芳於上週四離職，青年部主任遺缺將由原民進黨社團部主任吳濬彥接任，吳也將同時兼任民進黨發言人職務。

現年31歲的吳濬彥，曾為社運工作者及新創創業者，曾因貌似國民黨立委蔣萬安，而有「台獨蔣萬安」稱號。吳濬彥在羅文嘉引薦下，今年3月進入民進黨中央黨部任職。

5年前的太陽花學運期間，有部分學生及抗議群眾轉而佔領行政院，遭警方出動噴水車強力驅離，抗議群眾以肉身抵擋，頭破血流的照片登上國際媒體，參與抗議的學生不滿政府未追究警方打人的事件，在占領行政院行動滿4週年之際，於去年3月24日凌晨跑到行政院及警政署外，朝外牆潑紅漆抗議。

參與潑漆事件的參與者當時以「一群323的親歷者」名義發出聲明，指這4年間，許多民眾面臨著當時檢方的濫訴，始終在法院中反覆折騰。而許多受傷的民眾在許多熱心人民與律師的支持下，準備了大量當晚警方施暴的證據，要求追查惡警。

該起聲明指出，國家暴力不應被姑息，濫用權力施暴打人的警察不應該理所當然的繼續躲在體制的保護傘後，暴力應該被究責，應該如同運動者一樣受到司法的檢驗，請還給2014年3月23日所有在行政院內的人一個公平的交代。（11:22更新）

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