國際青年日 民進黨公布黨務主管新人事

2019-08-12 11:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開記者會公布黨務新人事，由黨秘書長羅文嘉主持。原青年部主任顏若芳於上週離職，由原社團部主任吳濬彥接任青年部主任、前宜蘭縣議員、現網路部專員薛呈懿任青年部副主任。吳、薛並將同時兼任民進黨發言人職務。曾投入去年桃園市議員選戰、白色恐怖受難者魏廷朝的女兒魏筠則接任客家部主任。

原客家部主任周江杰則轉任新聞部主任，此外，民進黨未來也規劃，由周江杰參選新竹縣第二選區立委。

羅文嘉表示，民進黨選在8月12日國際青年日公布人事布局，是為了馬上要來的總統和立委選戰特別調整。羅文嘉並逐一介紹三名新任黨務主管。

吳濬彥表示，很榮幸在抗中保台時刻加入民進黨，擔任發言人和青年部主任位置，他過去做過很多基層工作，能體會台灣面對困難，不僅是國際情勢變化、中國威脅、內部也有許多要改革的地方。青年面對的創業、就業、新創事業議題，台灣也面臨少子化、人口減少等諸多問題，民進黨政府做了很多改革，但還有努力空間，期許自己加入民進黨，與大家一起努力。

薛呈懿表示，感謝民進黨在關鍵時刻讓這麼多關心台灣及地方發展的年輕朋友有機會投入民進黨，選擇自己可以發揮的戰鬥位置，為抗中保台和台灣未來發展努力。她有這樣機會，要感謝黨秘書長羅文嘉帶領，和民進黨對青年朋友參與政治工作的重視，希望讓更多人看到民進黨執政和帶領下，也能有更多年輕女性朋友在民進黨發揮自己的重要角色。

魏筠表示，民進黨在客家傳統區域需要經營更大努力，大家對於客家認知已經和過去不同、不代表老人家在唱山歌、看大戲，有很多客家青年投入新創產業，希望民進黨對客家年輕這塊挖掘更多票源，為所有客家青年凝聚共識，守護台灣民主，成為香港背後的力量。她也不希望台灣下一代和她一樣，父親會因為政治和文字獄而坐牢。

民進黨副秘書長林飛帆表示，年輕人參與民進黨是很重要的傳統，今天在國際青年日介紹這幾位20、30歲的青年幹部，希望未來有更多年輕朋友投入民進黨，一棒接一棒，盼年輕朋友透過黨的平台，能夠參與實際的政策，及未來選戰的戰略和實際規劃。

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