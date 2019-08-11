獨家》警「尾隨」抓闖紅燈 男翻車身亡

2019-08-11 00:41

〔記者王捷／台南報導〕9日凌晨3點左右，台南安南區傳出一聲巨響，一輛轎車轉彎時失控撞上民宅，年僅27歲的陳姓駕駛送醫不治。有目擊者指控，陳男闖紅燈疑發現警方追車，才加速逃逸失控撞車。不過警分局澄清，警方在路口有先停等數秒，才「尾隨」上去，追上時卻發現陳男翻車。陳男車內沒有酒味、沒有違禁品，由於取締闖紅燈是目前台南市警局的首推政策，警局10日指出，不會因此因噎廢食。

陳姓男子9日凌晨開車闖紅燈，被巡邏的洪姓、許姓警員發現，警車迴轉尾隨在陳男轎車後方，陳男疑似緊張驅車加速逃逸，又經過一紅燈路口，陳男冒險闖了第二個紅燈，但警方在路口停等約7秒，追上後發現陳男已經翻車，駕駛座滿是鮮血。

消防局獲報後立刻到場救援，但陳男急救後仍回天乏術。警分局指出，案發經過的時間約有1分11秒，警方「尾隨」陳男約2.5公里，目前警方將在12日連絡死者家屬，將相關證據提供給家屬觀看，並將肇事員警函送地檢，釐清員警的刑事責任，未來兩名「尾隨」陳男的員警，還要面對民事賠償責任。

市警局強調，目前已啟動律師團，協助因公涉訟的員警，請基層員警放心執法，並將安排時間慰問員警、死者家屬，未來會以訓練結合法律，讓基層員警執法不會畏首畏尾，決不會因噎廢食，同時也會協助員警面對未來賠償等司法問題。

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