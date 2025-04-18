嚇得瑟瑟發抖！詹江村質疑倒閣風險 強調「我的帳號沒有被盜」

桃園市議員詹江村。（資料照）

2025/04/18 13:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，並表示他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。對此國民黨桃園市議員詹江村表示，國民黨的民調從來沒有贏過民進黨，國民黨真的有底氣，再選一次還是多數嗎？詹江村還特別註明「我的帳號沒有被盜」。

詹江村在臉書PO文表示，想到倒閣就嚇得瑟瑟發抖，國民黨真的有底氣再選一次還是多數嗎？台北選舉募款相對方便，桃園以南募款很難，選舉一次要花很多錢，有些人說害怕什麼？那我請問不怕的人你出多少政治獻金？有像台派那麼大方嗎？有些人異想天開以為再選一次國民黨能拿3分之2席次。

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詹江村指出，國民黨的民調從來沒有贏過民進黨嗎？他認為國民黨要好好講清楚，告訴國民國民黨是不是支持二岸和平統一，國民黨不能欺騙選民，說和平統一後叫中華民國，直接消滅中華人民共和國，如果這麼阿Q那他也服了！他不是台獨，也不是中華民國獨，但他很清楚，如果選民認為選國民黨，就是讓國民黨去談統一，跟中華民國共和國談如何消滅中華民國成為中華人民共和國，成就統一大業，誰還會投票給國民黨？

詹江村續指，他相信或許統一真的是未來趨勢，這是外國媒體說的，中華人民共和國勢在必得，但那是不得已的武統，如果台灣選民普遍認為支持國民黨等於支持統一，因為國民黨會去談統一，會去跟中華人民共和國投降，這樣國民黨真的會贏嗎？台灣多數民意會希望支持國民黨選贏之後，就去跟共產黨談統一嗎？這樣國民黨怎麼贏？

詹江村分析，他知道其實國民黨是支持92共識，是支持維持現狀，但是國民黨支持者聲量已經被少數支持和平統一的聲量掩蓋，造成台灣大多數人誤以為國民黨會投降會自己跑去跟北京談和平統一，而國民黨卻又不願意說明白，甚至鷹派支持者還會大聲說統一有什麼不好，很多反串的民進黨也會跟著喊，國民黨就是要勇敢支持統一。

詹江村直言，這樣的氛圍國民黨立委下次會選贏，別傻了！他說真的！他的帳號沒有被盜。

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