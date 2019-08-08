持菜刀國道搶小黃司機 男拿去買啤酒、香菸

2019-08-08 12:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的林姓男子在路邊招攔計程車，行經國道3號北上46公里處，突然亮出預藏菜刀，把刀架在運將脖子上，運將連忙交出身上的4700元，林男得手後跳車逃逸，在國道路肩晃蕩，事後運將報警，警方隨即將林男逮捕，新北地檢署今依加重強盜罪嫌將林男起訴。

起訴指出，今年7月15日下午1時許，54歲的張姓運將在桃園大溪新興路上，載到體格壯碩的林姓嫌犯要前往淡水區，行經國道3號46公里處時，坐在後座的林男詢問：「如果遭遇搶劫會怎麼辦？」張男開始擔心，要林男勿做糊塗事，但林男未聽勸，隨即掏出預藏的菜刀，朝張男右手臂揮砍，還拿刀抵住張男脖子，慌亂中菜刀還掉在副駕駛座，張男憂心生命安全，交出全身上下的4700元。

林男還拔下車上的行車紀錄器，要求張男繼續開往淡水遭拒後，才跳車逃逸，躺臥在國道3號路肩，其他用路人發現報警，警方開車載林男下國道至土城永寧捷運站附近，後獲報國道發生強盜案，驚覺犯嫌可能是林男，連忙返回永寧捷運站找林男，林男也自願被搜索，搶來的4700元，他拿去買啤酒、香菸，花到只剩3千元。

林男到案後坦承因欠債才持刀行搶，但否認有拿走行車紀錄器，檢方依據運將指證及查扣證物、醫院診斷證明書，將林男起訴。

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