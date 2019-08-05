變調同志情！ 恨他分手 男上傳45張裸照被判刑

2019-08-05 19:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓男子與親密愛人陳男分手後，心有不甘，憤而將陳男的45張出浴照與下體特寫等裸照，上傳男男性愛LINE群組，多達近500人看到，事後才辯稱帳戶遭盜用，法官隨即打臉稱，歹徒怎可能只盜用他帳戶上傳陳男裸照，其餘事都沒做？邱男所辯明顯匪夷所思且有違常理，新竹地院最後依散布猥褻影像罪將他判刑4月。

判決書指出，邱男與陳男先前為親密朋友關係，兩人分手後，邱男因心有不甘，偷錄陳男在浴室及床鋪裸露生殖器裸照45張，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，屬猥褻影像，且於2017年7月將裸照45張，傳送至群組內，以此方式散布猥褻影像供群組內特定多數人觀覽、下載。

邱男矢口否認散布猥褻影像及加重誹謗犯行，辯稱那些裸照明顯是陳男自拍，跟他交往期間沒有看過這些照片，是一直到他提告後，才知道有這些照片。還說有人竄改他的密碼，代表有人盜用他的帳號去加入那個LINE群組，然後說是他散布裸照。

法官認為，苟真有人盜用邱男LINE帳號，對方又為何僅係將陳男裸照傳送至群組內，其餘即未再有任何其他盜用行為，更屬匪夷所思而有違常理。

法官調查，邱男曾於2014年間因業務過失致死罪被判刑，緩刑期間內猶不知慎行，又犯下本案，不思理性處理2人分手後問題，竟咨意傳送對方裸照至LINE群組，致使該群組中495名成員得以觀覽、聽聞，藉此散布之，已足以貶損陳男人格尊嚴、個人名譽及於社會上所保持的人格地位，亦危害社會善良風俗，且迄今並未與被害人和解，亦未獲得對方原諒，還一再飾詞否認犯行，態度不佳，未見悔意；因此依散布猥褻影像罪判刑4月，得易科罰金。

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