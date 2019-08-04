「有沒有摳穴的新影片？」 竹科技術員引誘女童拍裸照

2019-08-04 20:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科張姓技術員在臉書上搜尋未滿14歲女童，竟要求對方自拍裸照傳送給他欣賞，還問「有沒有摳穴的新影片？」、「跟別人打砲了嗎？」，引誘女童拍攝裸露下體及自慰影片，新竹地院依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判刑2年。

判決書指出，竹科張姓技術員2017年8月透過臉書，截取13歲女童裸露胸部 4連拍照片後存取，透過臉書與女童聯絡聊天之際，問女童「哥哥想看你的胸部」、「我可以看影片嗎？」、「想看你拍影片給我看，可以嗎？」、「想看你的奶」、「有沒有摳穴的新影片？」、「跟別人打砲了嗎？」、「我可以看影片嗎？那個下面的」、「奶」、「要我說，你的東西在網路瘋傳嗎？」等引誘女童拍攝裸露下體及自慰影片，經女童拒絕而未遂。

去年12月間，張男透過臉書認識另名剛滿10歲的女童，竟以即時通引誘女童自行拍攝裸露胸部的猥褻照片。女童用手機自拍後回傳供張男觀賞，張男以此方式引誘使女童自拍裸照得逞。事後女童父親赫然發現女兒手機內存有猥褻圖片，因而報警循線逮獲張男。

法官審酌張男年輕識淺，正值血氣方剛之齡，明知被害女童均未滿14歲，為滿足自身好奇及慾望，而引誘2名女童自拍裸照，所為嚴重危害2女身心健全發展，念及張男犯後始終坦認犯行，並積極與2人和解，犯後態度尚稱良好，且其為邊緣智能，而語文理解指數分數為63，屬於輕度智障，對於現實生活中的社交活動較為困難，才選擇網路交友方式。

最後法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並應依附件所示和解內容履行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法