惡！猥褻友人10歲女逼「咬咬」 變態狼竟這樣辯…

2019-06-15 22:47

〔記者吳政峰／台北報導〕禽獸不如，竟玷汙10歲女童！女童「小婕」（化名）10歲時跟母親寄住在戴姓男子家，未料，戴男竟趁著獨處機會，對小婕施以揉胸、壓頭強迫口交、舔陰、甚至性侵等獸行。性侵部分，高等法院日前維持7年4月刑期，揉胸則廢棄原審強制猥褻的認定，改依違反性騷擾防治法判刑6月；均可上訴。

2016年間，當時年僅10歲的小婕和母親一同住在戴男的透天厝，某日，戴男見女兒還沒返家、其他人還在外面工作，家中僅有小婕，竟假意和她躺在床上玩手機，實則把狼爪伸入她的衣服內襲胸，小婕懼於權勢，不敢反抗。

戴男食髓知味，某日出門前，見小婕躺在客廳的搖籃裡睡覺，直接伸手探入小婕領口，再度強行揉胸，行徑變態。

更令人髮指的是，戴男仗勢小婕吞忍不敢說，竟趁著家中無人，直接跑到她房間命其下跪，脫褲把下體硬塞入她的口中，但小婕咬牙堅決反抗，戴男只好作罷，沒想到過沒多久，他又再度進房，這次直接壓住小婕手腳，強行舔胸、下體、性侵得逞。

小婕母事後察覺戴男與小婕有異，追問之下始知愛女遭辱，立刻提告。戴男承認與小婕發生性關係，但聲稱絕非性侵，而是在合意下的男歡女愛；坦承確有揉胸，但辯稱是小婕抓他的手去摸的。

小婕證稱，戴男做的這些事情，她當下全部都不同意，不敢大叫反抗是因為「怕他之後可能不會帶我上下課或不帶我去吃東西；我們那時候很像家人」，隱忍不發則是因為「擔心媽媽聽到會傷心」、「覺得這個動作沒有尊嚴，怕被別人笑」，懼於戴男權勢而遭性侵。

高院指出，戴男性侵未滿14歲少女犯行明確，一審判刑7年4月合理；而小婕躺在搖籃遭到襲胸部分，一審認定為強制猥褻恐有問題，因強制猥褻要件為基於滿足性慾主觀犯意，以違反被害人意願之方法所為，而戴男是趁其不備偷襲胸，應以性騷擾論罪較妥適，應而改判6月，可易科罰金18萬元。

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