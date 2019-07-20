7歲女童控媽媽同居人性騷 反遭媽媽作證打臉！原因是...

2019-07-20 18:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名7歲女童，指控母親同居人阿新（化名），常對她性騷擾，還伸手撫摸她的下體，阿新反駁稱，女童屁股紅腫及刮傷是被紅蟲叮咬抓傷，女童母也力挺同居人，因女童身上無明顯外傷，也未出現創傷後壓力症候群，新北地檢署因此認定阿新罪嫌不足起訴

女童指控，2017年9月至去年9月間，阿新趁幫她洗澡時，撫摸她「小妹妹」，看電視時還會摸她的腳，並會趁機強抱她、親吻她的手指跟臉頰，涉犯乘機性騷擾、加重強制猥褻罪。

阿新經檢方傳喚未出庭，但警詢時表示，女童屁股紅腫及刮傷是被紅蟲叮咬抓傷所造成，女童便溺時，他會協助女童母一起清理，否認故意觸碰女童下體，而親吻是跟女童玩，女童母在場看到有制止他，否認犯行。

女童母則說，阿新幫女童洗澡時，會碰觸到她下體，但她都在場，且女兒常憋尿憋到受不了尿在內褲，造成尿疹還會用手抓癢。

檢方認為，除洗澡時間外，女童未指控阿新有在其他時間摸她下體，加上女童除身體多處及下體抓痕、紅疹外，並無明顯外傷，認定女童是因尿疹而抓癢，因此採信阿新辯詞。

女童母並強調，阿新很疼女兒，女兒常討抱，她工作完回家很累，要求阿新幫她按摩，女童看到後也會叫阿新幫她按，女兒甚至會爬到阿新身上玩，阿新會把女兒抱下來放在床上，親女兒一下「逗弄」，檢方認為阿新行為應出自疼愛，加上行為時女童母都在場，主觀上難認阿新有性騷擾及猥褻犯行，因此處分不不起訴。

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