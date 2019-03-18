性侵男童逼拍裸照 澳洲神父辯稱：這是藝術！

2019-03-18 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲布里斯本一名75歲的天主教神父恩迪科特（Michael Ambrose Endicott）過去曾長期拍攝一名男童的裸照，甚至還多次對其性侵，但他竟聲稱他是「為了藝術」才拍攝這些照片。法官不採信這些藉口，日前裁定猥褻罪成立，判處18個月監禁。

根據《9news》報導，恩迪科特1975年在布里斯本兼任學校的教師和神父時犯案。一次校外教學時，他強拉一名9歲的男童到樹叢，要求男童脫光全身衣物，讓他拍攝私密處的裸照，事後還誇獎男童，「沒什麼好擔心的，你做的很好」。

3年後，恩迪科特更多次在校園裡虐待男童，不但拍攝男童裸照，甚至還在學校塔樓、女子更衣室裡多次性侵男童得逞。被害人告訴檢察官，在學校裡，神父擁有絕對的權力，他不敢反抗。

恩迪科特對他的行為並無任何悔意，他甚至相信受害者是同意的。他的律師也辯稱，男孩當時沒有哭，或者對當時正在發生的事有任何反抗。根據受害者的說法，當年恩迪科特把他身後的門關起來，所以就算他想要離開，也沒有任何辦法。

法官克萊爾（Judge Leanne Clare）表示，「這個男人在那個裸體的孩子身邊走來走去，從正面和背面拍攝照片。我不明白這種行為聽起來有多藝術。」法官認為，恩迪科特濫用他的權力，蓄意玩弄他照顧的孩子，讓男孩至今「仍承受著深深的羞恥感」。

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