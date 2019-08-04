開車拿手機看時間挨罰3千元 女駕駛提告抗罰成功

2019-08-04 13:09

〔記者黃捷／台北報導〕黃姓汽車女駕駛去年11月在台北市區開車，員警認為她邊開車邊使用手機，當場攔車開罰3000元，黃女自認無辜提起行政訴訟，辯稱她只是「看一下時間」。由於開罰員警證述前後不一，且無明顯違規的採證影片，台北地院遂判決撤銷罰單。

由於黃女起訴時已繳交300元裁判費用，法院傳喚開罰員警出庭作證，支付證人日旅費530元，訴訟費用合計830元，敗訴的桃園市政府交通事件裁決處還得另負擔這筆費用。

黃女主張，去年11月26日上許10時許，在北市南港區三重路一間星巴克旁的紅線處停車，被員警驅趕後她隨即駛離，未料在前方停等紅燈時，員警竟追上來攔停她，指控她開車時使用手機，當場開單。

負責製發罰單的桃園市交裁處則指出，黃女在停等紅燈及臨停紅線時，因隨時會受員警指揮或驅趕，屬於「非可依己意決定停留之久暫」，仍屬行駛狀態，遂依「道路交通管理處罰條例」開罰並無違誤。

但員警作證時，表示當時因黃女副駕駛座車窗全部開啟，光線折射才會讓他看到黃女在使用手機，後來卻又改稱他敲車窗攔停，黃女才打開車窗，此外，法官當庭列印google地圖給員警繪製攔停地點，卻又與最初開罰時紀錄的不同，證詞矛盾前後不一，法官認為難予採信。

雖然員警攔停開罰時，密錄器錄到黃女說：「我哪有行駛什麼…用電話，看一下而已」，但黃女辯稱只有「看一下時間」，與罰單記載的違規事實「汽車駕駛人以手持方式使用行動電話進行『撥接、通話、數據通訊』」不同，而臨停紅線時車輛也是穩妥靜止狀態，也不符合「行駛道路」要件，法官因此認定罰單有違誤，判決撤銷。

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