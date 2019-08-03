男子攜兒頂樓燒雜物引火警 警斥「教壞囡仔大小」

2019-08-03 18:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕51歲彭姓男子，今日下午帶著兒子在台北市社子街的住處頂樓陽台燒金紙和廢棄物，濃煙讓臨近住戶以為發生大火。警消到場迅速撲滅火勢，並斥責彭男作了最壞的身教，「教壞囡仔大小」。

警方表示，彭男是下午約3時左右，竟帶著年僅15歲的國中兒子，到住處頂樓燒金紙以及雜物，但因燃燒不全引發大量濃煙，附近鄰居誤以為是火警緊急報警處理。

警消獲報後場，緊急將火勢撲滅，幸無人受傷，並告誡彭男隨意燒東西很危險，且也對國中的兒子做了不好的示範。

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