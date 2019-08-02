網拍「韓國帶回七星香菸」挨罰3萬 賣家抗罰結果...

2019-08-02 09:41

〔記者溫于德／台北報導〕一名網拍賣家因上網販賣「韓國帶回七星香菸」，雖未賣出，仍被台北市政府財政局裁罰3萬元；賣家不服，興訟抗罰。台北地院認為，賣家決議販售菸品在先，即便後來主動刪除菸品訊息，仍屬菸酒管理法中所稱私菸，已構成販售私菸行為，而財務局處予最低罰鍰3萬元無誤，最終判賣家敗訴，可上訴。

賣家在「旋轉拍賣」網站用一條台幣1100元販賣七星香菸，遭民眾向財務局檢舉，賣家同時經拍賣網站其他用戶提醒，去年7月8日自行刪除菸品訊息；但財務局仍認定賣家以電子購物方式，販賣韓國機場購入的免稅菸品，屬於販賣私菸，依菸酒管理法相關規定裁罰3萬元。

賣家不服，提告主張，她在免稅商店購買菸品，合於菸品入境200支免稅規定，且有繳納機場稅，另她以APP軟體刊登時，不知道在拍賣網站刊登免稅菸品屬於違法行為，主觀上無故意或過失；此外，財務局並未考量她資歷就開罰，自認原處分有違誤，應予撤銷。

財務局辯稱，依菸酒管理法相關規定，賣家在網站上販賣菸品，即便未售出仍已違法，且菸酒管理法是為健全菸酒管理、維護國人身心健康而制定，已施行多年，人民均有義務遵守，加上拍賣網站也將菸酒類明列違禁物品清單，賣家顯然有應注意而不注意過失。

法院認為，賣家決議販售菸品在先，即便後來主動刪除菸品訊息，仍屬菸酒管理法中所稱私菸，客觀上已構成販售私菸行為，應負起行政處罰責任；而財務局綜合審酌賣家應受責難程度，並考量其資力後，處予最低額罰鍰3萬元，並未違法平等、比例原則，上月22日判賣家敗訴。

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