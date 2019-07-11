含葛花宣稱體重救星降脂 買回台上網賣觸法

2019-07-11 19:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品，宣稱具有補腎強筋骨、舒眠及降糖降脂功效，國外認列為保健食品，但是國內認定為中藥，台中市食藥處統計，今年上半年共有30人從國外購買或朋友出國贈送，吃不完上網拍賣而觸法，裁罰3萬至200萬元，最重可判10年以下有期徒刑。

食藥處表示，有民眾從國外知名購物網站購買進口纈草根產品希望幫助睡眠，因國外將該類產品歸類為食品，因此一口氣買了不少，除自用外，還上網販售，結果遭到檢舉，獲報查辦後依違反藥事法相關規定裁處3萬元。

食藥處指出，蒺藜、淫羊藿、含葛花等，經衛生福利部函釋，其成分皆為台灣中藥藥典的中藥材，如製成膠囊，也應以中藥管理，一般民眾不可販售，如販售恐違反藥事法規定，最重可判10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

另外，民眾自國外購買或攜帶中藥材回國內，應遵守入境旅客攜帶自用藥物限量規定，中藥材每種至多攜帶1公斤，合計不得超過12種；而中藥成藥每種最多12瓶（盒），以總數不得超過36瓶（盒）為限，如預期購買藥物超出限量規定，應事前向食藥署申請進口同意。

食藥處提醒，購買藥品未經審查也無明確標示，不僅不保證藥品品質及安全，若使用未經許可的藥品，發生藥害時也不能申請藥害救濟，所以不要隨意購買與販售來路不明或誇大療效的藥品，也勿將藥品當成伴手禮，任意購買使用或饋贈親友。

每個國家對於產品屬性的判定方式及規定不同，請民眾在購買或販售之前，務必了解相關法規規定，也請民眾回國前特別留意購買的藥物限量，以免違規受罰。

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