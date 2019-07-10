15萬網拍買名牌包 開箱後傻眼

2019-07-10 14:56

〔記者王定傳／新北報導〕王姓女子去年12月花15萬元在網路拍賣向黃姓賣家購買一個香奈兒全新皮包，她隔天隨即持手機開心拍攝開箱過程，卻發現包包有瑕疵，提訴要求解除買賣、返還15萬元，黃某則懷疑有人動手腳造成產品瑕疵，新北地院板橋簡易庭審理後認為黃某所辯實無足採，判返還15萬元。

王女提訴指出，貨運送抵商品後先由管理員代收，她隔天拿到後約2個小時，就拿著手機拍攝開箱過程，打開一看卻發現皮包有嚴重瑕疵，前往專櫃詢問，得知皮包受潮嚴重，可能已一年多沒打開，才會嚴重損壞。

王女因此寄出存證信函，限期催告黃某更換新品，但對方置之不理，遂提訴解除買賣契約，返還15萬元價金。

對此，黃某主張，王女開箱影片並未錄到皮包專屬雷射標籤，無法證明是相同商品，且她也沒拍攝箱子底部，有可能是從底部拆箱以外力造成瑕疵或掉包商品。

黃某還指，王女收貨當下未馬上開箱錄影，不能排除有人在此空檔，動手腳造成產品瑕疵，或以瑕疵產品代替；且皮包不論表面或內裡完全沒有任何一點發霉情形，瑕疵應是外力造成。

不過，法院調查，香奈兒專櫃收據上的序號，與黃某賣給王女的包包序號相同，因此兩者確為同一標的物，且王女主張自己隔天拿到後2小時就開箱，並無顯不合理情形，且依專櫃人員說法，皮包瑕疵原因是嚴重受潮，王女不可能在收到商品短短一天就製造出此瑕疵，亦無動機這麼做。

法官認為，黃某應舉證證明損害是王女所為，但其抗辯事實並無確實證明方法，空言爭執，所辯實無足採，應認王女主張事實為實在。

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