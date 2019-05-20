USB檯燈一插電就冒煙 網友嚇壞PO網提醒

2019-05-20 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕領股東紀念品是所有持股的小股東每年總會參加的戲碼，有些人覺得紀念品不錯，甚至將紀念品放上網路拍賣，但今天有位網友發文表示自己拿到的股東會紀念品有重大瑕疵，讓他嚇到不敢用，上網求救「該丟垃圾車嗎」。

一名網友在PTT上發文，表示自己在今天剛去領中信金股東會的紀念品，內容是一個USB的檯燈，沒想到在插進電腦USB插槽充電時卻聞到怪味，拔下來才發現USB孔在冒煙，而且已經將檯燈與電源拔除，充電指示燈卻還一直亮著，讓他超害怕根本「不敢動」。

他提醒不要在人不在檯燈旁邊的時候充電或使用，才能早一步發現問題，他也詢問網友「該丟資源回收還是垃圾車，會不會放到垃圾車害到清潔隊員？」，網友紛紛提出自己意見「這種爛禮品 拿都不想拿」、「銀行乖乖送禮券就好 學電子公司那套幹嘛」、「謝謝你的po文 提醒大家」、「叫它們多賠你一張股票」、「Made in China 自求多福」、「資源回收分類算小家電」也有人貼心提出方法「把燈打開放到沒電再拿去垃圾車回收比較安全」。

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