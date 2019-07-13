網拍偷懶盜圖使用 檢：最重5年徒刑

2019-07-13 10:31

〔記者吳政峰／台北報導〕網拍平台方便，除了有實體店家兼營網路商店，網友平時用不到的東西也可拿上網賣，但有的網友擔心照相技術不好或是偷懶，索性上網google職業賣家的專業照片，彰化地檢署主任檢察官吳宇軒對此表示，這種方式就是盜圖，恐涉有刑事責任的著作權法。

吳宇軒指出，著作權法第91條第1項、第2項規定，擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，加重處罰，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上200萬元以下罰金。

吳宇軒解釋，為了吸引消費者願意駐足網路商店頁面，網拍賣家需要清晰、美麗的照片來呈現商品，但貪小便宜的賣家或網友為了節省這些精美照片的拍攝成本，選擇了最方便但卻也最危險的方式「網路盜圖」來取得所要販售之商品的照片，也就是在網路上搜尋販售相同商品的美照，以複製、貼上的方式放在自己的網路商店內，此時就已侵犯著作權法。

吳宇軒透過台灣司法人權進步協會表示，盜圖屬於侵害他人攝影著作行為，自然也是著作權法所加以處罰的對象，因此，網路商店的經營者如果要長久合法的經營網路商店，在商品照片的使用上，就必須注意要取得著作財產權人的同意或授權，或者是以自己創作的方式產生商品照片，這樣在網路商店的經營上才能安心又合法，免得尚未獲利先吃上官司，得不償失。

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