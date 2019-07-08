獨家》爆乳國旗正妹照也遭韓粉盜用 柯粉硬被掰成「挺韓」

2019-07-08 23:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓粉誇張無極限！又被網友抓包盜圖，這次是盜國旗爆乳裝的正妹博士生蔡宜芳，她曾參選高雄市議員，在網紅蔡阿嘎舉辦的網路票選十大正妹議員候選人中排第9名；她今天指控「韓國瑜總統雲嘉南後援會」臉書粉專盜用她的國旗爆乳照，還標註「台中挺韓」、「挺韓正妹」，她明明是柯粉，卻硬生生被掰成韓粉，令她啼笑皆非。

「柯粉美女」蔡宜芳是清大材料工程研究所博士生，父親是民進黨籍的高雄市鹽埕區中原里里長蔡崇銘，她去年以無黨籍身分投入高雄市議員選舉，當時還被封為高顏值女候選人之一，不過，韓國瑜上月22日台中造勢會後，挺韓粉專「韓國瑜總統雲嘉南後援會」23日po出國旗爆乳裝的照片，女主角竟是她。

蔡宜芳表示日前被友人轉告才知「被挺韓」，成了「韓粉美女」，「韓國瑜總統雲嘉南後援會」盜用她的圖，還標註「台中挺韓」、「挺韓正妹」，讓柯P粉絲的她無法接受，直呼「真的很誇張」。

曾是高雄地檢署主任檢察官轉任律師的黃俊嘉指出，網路盜圖不僅要標示出處，還要原著作者同意，否則將吃上違反著作權法的官司，擅自以重製方法侵害他人著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金，被害人可主張人格權受侵害，要求民事賠償。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法