獨家》爆乳國旗正妹照也遭韓粉盜用 柯粉硬被掰成「挺韓」
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清華大學博士生蔡宜芳舉著綠白相間台灣旗的國旗爆乳照也遭韓粉盜用，明明本人是柯粉，卻硬被作假成「挺韓正妹」，她直呼「真的很誇張」。（圖取自蔡宜芳臉書）

清華大學博士生蔡宜芳舉著綠白相間台灣旗的國旗爆乳照也遭韓粉盜用，明明本人是柯粉，卻硬被作假成「挺韓正妹」，她直呼「真的很誇張」。（圖取自蔡宜芳臉書）

2019-07-08 23:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓粉誇張無極限！又被網友抓包盜圖，這次是盜國旗爆乳裝的正妹博士生蔡宜芳，她曾參選高雄市議員，在網紅蔡阿嘎舉辦的網路票選十大正妹議員候選人中排第9名；她今天指控「韓國瑜總統雲嘉南後援會」臉書粉專盜用她的國旗爆乳照，還標註「台中挺韓」、「挺韓正妹」，她明明是柯粉，卻硬生生被掰成韓粉，令她啼笑皆非。

「柯粉美女」蔡宜芳是清大材料工程研究所博士生，父親是民進黨籍的高雄市鹽埕區中原里里長蔡崇銘，她去年以無黨籍身分投入高雄市議員選舉，當時還被封為高顏值女候選人之一，不過，韓國瑜上月22日台中造勢會後，挺韓粉專「韓國瑜總統雲嘉南後援會」23日po出國旗爆乳裝的照片，女主角竟是她。

蔡宜芳表示日前被友人轉告才知「被挺韓」，成了「韓粉美女」，「韓國瑜總統雲嘉南後援會」盜用她的圖，還標註「台中挺韓」、「挺韓正妹」，讓柯P粉絲的她無法接受，直呼「真的很誇張」。

曾是高雄地檢署主任檢察官轉任律師的黃俊嘉指出，網路盜圖不僅要標示出處，還要原著作者同意，否則將吃上違反著作權法的官司，擅自以重製方法侵害他人著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金，被害人可主張人格權受侵害，要求民事賠償。

  • 國旗爆乳正妹照也遭韓粉盜用，柯粉正妹蔡宜芳硬被作假成「挺韓正妹」，她直呼「真的很誇張」，律師表示粉專已觸法。（取自網路）

    國旗爆乳正妹照也遭韓粉盜用，柯粉正妹蔡宜芳硬被作假成「挺韓正妹」，她直呼「真的很誇張」，律師表示粉專已觸法。（取自網路）

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