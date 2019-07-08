國旗裝美女照被盜標「女青年韓家軍」女模4字表不滿！

2019-07-08 08:53

美女國旗照片竟然是出自於本報

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓粉又被控盜圖冒用美女穿國旗裝照，再移花接木誆稱是「女青年韓家軍」，照片中的陳姓、趙姓女模，在自己的FB說明是元旦、雙十國慶時，為新北市府拍的工作照，才不是「女青年韓家軍」，趙姓女模更憤怒PO文4個字回應「超！級！噁！心！」經查，這張美女國旗照片竟然是出自於本報，報導新北市政府在2017年1月1日在淡水金色水岸舉辦水上升旗典禮。

年輕女孩子勇於表達感受，獲得網友們的支持，一張由「韓國瑜總統雲嘉南後援會」PO出穿國旗裝的美女照，標示「女青年韓家軍」，吸引網友們的目光，似在營造仍有年輕人支持韓國瑜，不過，這張顏値超高又性感的陽光美女照，被網友踢爆「被盜圖」！該粉專今天凌晨1點35分緊急撤圖、文，仍被網友擷圖議論、吐槽。

這張照片中的2位女主角，分別在自己的FB發文，表達內心的不滿和失望，陳姓女模怒責盜圖的韓粉「沒智商沒公德心」，並明確說出照片是在106年元旦所拍的工作照，法界人士表示，該粉專已涉及侵權，甚至有偽造私文書之嫌。

趙姓女模PO文請求韓粉「可以不要再耍低能秀下限了嗎？」她表示：「對於我們來說，那就是一個政府活動的工作，我們不代表任何黨派或是特定的政治人物」，由於被韓粉們移花接木，把照片變成「女青年韓家軍」的宣傳照，竟變成韓粉活動的代言人，還說我們是女青年韓家軍，真的「超！級！噁！心！」

女模PO文批評韓粉粉專，指盜圖行為根本就是詐騙和竊盜，郭董還知道要花錢請我們寫業配，反觀韓粉根本是用偷的、用搶的，還臉不紅氣不喘覺得自己好棒棒，好的不學跟你們偶像盡學一些壞的，「啊抱歉，我忘了韓國瑜根本沒有好的可以學」，女模們的憤怒PO文和聲明，獲得網友們的聲援。

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