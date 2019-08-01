幹部跳槽、圖利明基上億元 法官判違競業禁止約定

2019-08-01 23:55

〔記者王俊忠／台南報導〕偏光板製造大廠控訴公司前盧姓幹部違反聘僱契約保密規定，將公司「T專案」資料洩漏給其跳槽的明基公司，使明基省下上億元研發經費；盧跳槽後取得年薪235萬元的高薪工作，要向盧求償840萬元。檢方以違反營業秘密法起訴盧某；台南地院法官認定盧離職後即跳槽、違反聘僱契約競業禁止1年的約定，判盧要賠1年薪水的違約金96萬多元給前東家。此案還可上訴。

偏光板廠指出，盧姓男子於2014年9月中旬離職時，曾任該公司主管偏光板製造部門主任及整合技術部課長，2014年起參與該公司很重要的改造專案（稱T專案），公司與盧男簽有聘僱契約與保密誓約書，為維護公司營業秘密，限制盧從事涉及該公司機密的職務，要求競業禁止1年。

偏光板廠說，T專案是公司花5億多日圓取得、研發改良的新製程技術，未對外公開，是公司營業秘密。2014年7月間，盧男把公司T專案資料下載到個人電子信箱，接著把T專案檔案洩漏給明基公司，換取跳槽明基更好職務的機會，後來，盧男取得明基235萬元高年薪的工作。因為盧違反聘約保密義務、競業禁止條款，圖利明基公司，要向盧求償至少840萬元的損害。

盧男反駁指前東家競業禁止、保密條款無效，他未洩漏前東家的營業秘密，涉轉寄的郵件檔案內容非與T專案有關，縱然他到明基工作，但明基與前東家的製造設備、技術流程，並非一致，非可流用，且明基產線未用UV化製程，他未洩漏前東家營業秘密，其後相關資料均被檢方查扣，無再洩漏可能，前東家並未受有損害。

台南地院法官查指，原告公司與盧雙方訂立的聘約競業禁止條款未違反民法規定，是有效約定，原告公司有法律利益保護的必要性；盧男之前在原告公司擔任相當重要的職務，聘約要求競業禁止的期間是1年，尚屬合理。

法官認為，盧男從原告公司離職後，即到明基公司做偏光板專案研發，可認定已違反聘約內競業禁止條款約定，前東家要求盧賠償1年薪資計算的違約金，是合理的。但原告公司未舉證證明盧把T專案郵件檔案轉寄給他人，難認盧違反保密條款，也無法證明原告公司營業秘密受侵害，求償其他懲罰性違約金與侵權賠償金均無理由。

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