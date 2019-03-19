控惡性挖角害業績下滑4億 Up直播告17直播反遭打臉

2019-03-19 19:13

〔記者溫于德／台北報導〕Up直播因網紅Lala跳槽17直播，雙方結下樑子；Up事後認為，17不但惡意挖角直播主、破護市場良性競爭，甚至持續製造謠言，害Up業績下滑，短收多達4億元，照價提告索賠。台北地院今天再度開庭，17委任律師表示，雙方歷經1個月協商仍未達共識，且關於Up指控17惡意挖腳一事，實際上也Up曾對17做過。

法官宣玉華庭末諭知全案辯論終結，定下月16日下午5時宣判。

全案日前開庭時曾傳直播主「糖果candy」作證，她說，曾與Up、17簽半年約，但並非「獨家合約」，因此可以在兩家平台直播；17律師潘欣榮當時也說，「糖果」簽署契約已載明「獨家Up，17除外」，因此不受競業條款限制。

全案稍早再開，法官詢問雙方是否有和解可能性時，17律師說，雙方歷經1個月時間協商仍未達共識，均無法提出方案，且關於Up指控17惡意挖腳一事，實際上Up也曾對17做過。Up律師則無意見補充。

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