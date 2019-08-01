男子偷竊過程被po網大罵 還被加告恐嚇

2019-08-01 06:19

［記者楊政郡／台中報導］蔡姓男子今年1月11日，在梧棲區童綜合醫院附近路邊翻動他人機車置物箱之過程，遭拍攝影片上傳至臉書爆料公社，他看到有人傳來影片後，勃然大怒，破口大開，接續在臉書上「幹，出來面對」、「我也差不多知道你住哪阿」、「你最好，躲遠點」，激將法果然逼出吳姓男子提告，不過蔡男先被依恐嚇危害安全罪，處拘役30日。

判決書指出，蔡男在今年元月12日中午，看到友人傳來LINE通訊軟體連結，打開影片一看，竟是蔡男自己前一日在梧棲區童綜合醫院附近，馬路邊翻動他人機車置物箱之過程，被拍下「英姿」依小偷、宵小行徑影射，蔡男不知反省，竟惱羞成怒。

蔡男看過影片後，反而在當天晚上，在臉書通訊軟體接續發送「幹，出來面對」、「我一定找到你」、「你明天不要讓我遇見，我一定扁你」、「我也差不多知道你住哪阿」、「你最好，躲遠點」、「千萬不要鐵齒」等加害身體訊息。

蔡男沒有隱忍，而是破口大罵，激將法果然逼出拍攝影片並上傳的男子，他心生畏懼主動向警局提告。

被告到案後坦承不諱，法官審酌被告因自身不當行為，遭他人PO網檢舉，不思理性解決，竟以上開言語恐嚇他人，行為不可取。但他審理時坦承犯行，未取得告訴人諒解，判處拘役30日。

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