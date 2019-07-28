假裝懷孕詐營養金又騙「胎死腹中」 離譜女友吃上牢飯

2019-07-28 20:40

〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子佯稱自己懷孕，以「調理身體、生個健康寶寶」向鄭姓男友詐得8萬餘元營養金，事後再以「胎死腹中」企圖掩飾太平，鄭男發覺受騙報警處理，還傳訊恫稱：「那我就在花30-50買你一隻手和腳」，2人徹底「開槓」鬧上法院，新北地院審理後依詐欺取財罪判許女6月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判鄭男拘役50日。

檢警調查，2人於前年2月交往，同年11月間，許女告知男友：「那個沒來、要去看醫生」，並傳訊：「現在為了孕量要有好的身體健康，每星期吃的食物要跟你請個5千元」，沒多久再傳訊：「醫生說懷孕了」。

許女開始以營養為由傳訊討錢：「為了想要調理身體，看能不能生個健康寶寶，我今天下班後想去拿好點的藥補身體」、「到時跟你請款哦」。

鄭男本來就認定2人是以結婚為前提交往，也盼望有小孩，獲知後十分高興，按時給予懷孕營養金，至去年4月間，總計給了8萬餘元，不過，由於許女總以各種理由拒絕讓他陪同前往產檢，甚至拿不出「媽媽手冊」，鄭男已經起疑。

去年5月間，許女乾脆傳送人工流產診斷證明書、藥袋照片，向男友佯稱已胎死腹中流產，鄭男不信打電話到診所詢問，得知女友並非流產，氣炸提告，另傳訊恫稱：「那我就在花30-50買你一隻手和腳」。

許女亦反擊提告恐嚇，否認詐欺，辯稱因生理期沒來以為懷孕，後來驗孕才知道沒懷孕，由於鄭男對她很好，怕他知道會難過，才說胎死腹中，看他能不能放棄；法官並不採信許女辯詞，判定她佯稱懷孕藉此詐取金錢，破壞人際間信任，犯後態度不佳，沒有悔意，判刑6月。至於鄭男則坦承犯行。

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