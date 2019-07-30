最壞身教！小女娃鑽進夾娃娃機內行竊 竟是大人教的

2019-07-30 15:08

〔記者佟振國／南投報導〕教壞囝仔大小！時下流行的夾娃娃機，吸引消費者練技術、試手氣，但南投縣埔里鎮竟有小女童仗著身材瘦小優勢，直接從取物口鑽了進去，一口氣偷走2隻合計價值500元的大娃娃，業者調閱監視器畫面當場傻眼，不僅女童鑽進機台可能發生危險，旁邊的大人還從旁協助偷娃娃，行為實在要不得。

近幾年來夾娃娃機熱潮消退不少，仍有民眾樂此不疲，每次10塊錢，盼能花小錢就能獲得心儀的禮物，埔里鎮卻有大人帶著小朋友偷娃娃，做了最壞示範。

在埔里車站對面的夾娃娃機台業者阿文表示，昨天接獲目擊民眾告知，指28日凌晨3時許，疑是1對母女來夾娃娃，只見這名女子投錢夾了幾次沒有成功，竟掀開機台取物口的板子，示意女童從這裡鑽進去，雖然取物口上方已另加裝1塊斜板，阻擋人員進入，但女童仗著身材瘦小優勢，仍輕而易舉鑽了進去，整個人站在機台內，先偷了1隻狗娃娃，出來之後又鑽進去拿走1隻大眼仔娃娃，過程女子都在一旁接應取物，得手後雙雙離去。

阿文指出，原本不知道機台內的物品遭竊，是有民眾看不下去告知，也提供女子所騎的機車車號，經調閱監視器畫面才發現離譜行徑，雖然2隻娃娃價值只有500元，他不願追究，但要特別提醒小女童鑽進機台內可能會發生危險，一旁可能是母親的女子未加制止還從旁協助偷竊，更是最壞身教。

但警方表示，竊盜是公訴罪，就算店家或台主不想追究，犯罪者仍會被依法究辦，呼籲民眾別以身試法。

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