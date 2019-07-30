聯電女主任捉姦 小三故態復萌遭求償500萬

2019-07-30 23:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕聯電主任工程師陳女去年情人節當場活逮先生李男與劉姓小三床戰，小三答應賠償100萬元換取和解，陳女則因小三現場封鎖李男電話，陳女當即寬恕不收其尾款40萬元，但要求小三立書不再糾纏李男，若違背誓言需賠償500萬元，事後劉女果然故態復萌，陳女氣炸向新竹地院起訴求償500萬，法官調查發現是李男打給小三，小三僅是「被動受話」，最終判賠20萬元。

陳女指控，劉女明知先生李男已婚，竟於去年2月14日通姦（適逢農曆過年前小年夜，也是西洋情人節），並遭她抓姦在床。劉女為求她原諒，乃簽和解書，除願賠償100萬元的精神慰撫金外，並同意不再與李有任何接觸，若有違背，須賠償500萬元懲罰性違約金。同時在她及證人面前封鎖李男手機號碼，她因此願意放棄對劉女請求原100萬元賠償金的尾款40萬元。

然而不到1年時間，劉女又故態復萌，多次透過友人放話給李男，說她生活過得不好，李男多次聽到同事間的流言蜚語，才會打電話給劉女，今年1月就有6天通聯紀錄，且通話長度達5分多鐘者有2次，對她而言無疑是一重大打擊，原本尚未恢復的夫妻感情也再度受到重創。憤而對小三求償500萬元。

法官認為，無論基於何等原因，劉女均不應再與李男通訊往來。經查，劉女所簽署和解書約定，違約者應依約賠償500萬元，然她與李男通話，究屬被動受話，違約情節尚非重大，審酌劉女在營造公司上班，年薪46萬元，如依陳女主張的違約金500萬元，已近其10年收入總額，最後判賠20萬元。

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