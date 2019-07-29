6旬醫偷吃美女護理師生子 她應訊搬「唯一孫子」求情

2019-07-29 20:27

〔記者楊國文／台北報導〕64歲鄭姓診所醫師兼負責人涉偷吃自家黃姓美女護理師，數度同遊日本，還將黃女金屋藏嬌，並產下一子，醫生娘鄭妻意外發現丈夫認領一個男嬰，全案才曝光，黃女應訊辯稱原本想墮胎，因鄭男辯稱85歲母親想有生之年見到「唯一的孫子」才生下，高等法院今判黃女應賠償鄭妻80萬元確定。

鄭妻指稱，丈夫在新北市自行開設診所，是診所負責醫師，兩人未育有子女，住處的一、二樓是開業診所使用，3樓是婆婆居住，她和丈夫住在4樓。

黃姓護理師原本在診所任職，後來離職，卻於2016年2月突然來婆婆居住的3樓用餐，偶而還聽到嬰兒的哭聲，另懷疑黃女曾在婆婆住處過夜，讓她覺得不受尊重。同年4月，她前往戶政事務所申請丈夫的戶籍謄本，才發現丈夫突然認領一個男嬰。

鄭妻追查發現，丈夫與黃女在2014年數度同遊日本，期間發生性關係，返台後，又發生性關係，才受孕生子，已侵害她的配偶權益，因此訴請黃女賠償200萬元，並提出通姦罪告訴。

刑責方面，新北地檢署已依通姦罪起訴黃女，正由新北地院審理中。

民事求償案審理時，黃女辯稱，任職診所期間，鄭妻和丈夫毫無互動關係，2013年9月，鄭男告訴她，他不再和鄭妻同住，她才開始和鄭男交往，和發生性關係、生子。黃女表示，曾考慮墮胎，但鄭男苦苦哀求說自己已經64歲了，高齡85歲的母親「強烈希望」在有生之年看到「唯一的孫子」，她考慮到也算是高齡產婦了，必須診惜腹中胎兒，故同意生下小孩，之後，已未再和鄭男發生性關係。

高等法院審理認定，鄭男和黃女多次赴日本旅遊並發生性關係，且同居、生子，侵害鄭妻的配偶權益，且情節重大， 應今判應賠償80萬元確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法