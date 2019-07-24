疑老公載小三出遊 當街追逐夫妻雙雙被訴

2019-07-24 20:42

〔記者王定傳／新北報導〕去年耶誕節，詹姓人妻發現蕭姓老公開著BMW載著一名女子，氣得開著VOLVO休旅車緊追，2台要價近400萬的名車就在新北市土城上演危險逼車戲碼，最後VOLVO還直接「騎」上BMW，民眾駐足拍照，驚見兩車連車牌數字都相同，怪異巧合在網路引起議論，新北地檢署偵辦後，日前才剛依妨害公眾往來罪起訴詹女，今再將她丈夫起訴。

據了解，去年12月25日下午1時許，詹女疑因懷疑丈夫出軌，見他開車出門，暗自開車尾隨「跟監」，發現蕭男竟開車載著一名女子，醋勁大發，開著VOLVO休旅車沿路追逐，行經新北市土城區金城路一段往三峽方向，不顧她車上還載有年幼女兒，竟在路口迴轉時加速撞擊丈夫的BMW轎車。

詹女的VOLVO汽車瞬間爬上BMW汽車左側，形成懸空奇景，事後蕭男澄清與該名女子只是同事；據悉，這對夫妻一同出庭時，均否認犯行，辯稱2人當天要去林口吃飯，一人開一台車，車速不快，由於詹女技術不好，才會撞上蕭男的汽車，絕無飆車。

檢方依行車記錄器、監視器畫面等證據得知，當時蕭男高速駕車，妻子緊追在後，迴轉發生碰撞後，詹女一下車就出手追打丈夫與車上的女子；檢方於今年7月初先起訴詹女，經調查後亦認為蕭男在馬路上高速競駛，致生通行車輛及行人往來危險，今依妨害公眾往來罪起訴蕭男。

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