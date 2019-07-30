「回家送我優酪乳中和醋意」 人妻同意鄰長夫和寡婦小三出遊

2019-07-30 17:37

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的黃姓鄰長與許姓寡婦偷情，黃妻發現後提訴求償100萬元；新北地院法官調查，黃妻早在2016年間就發現此事，卻於同年底簽協議書同意2人交往及一起出門，但不可過夜，回家時得送她優酪乳中和醋意，已拋棄請求權，不過，她之後有明確反對交往，但2人仍有一起到民宿過夜等行為，判賠20萬。

據了解，黃男與妻子於1977年結婚，育有3名子女，感情融洽，直到2016年間，黃男因出遊結識許女進而交往，2人開始互傳曖昧簡訊，並以夫妻相稱，甚至共飲一杯飲料。

許女還會趁元配出門時留宿，及傳訊要求黃男：「賺錢養我」、「不用離婚，只要給我安心，我會全心全意跟你」、「今晚住我家，來不來」等，甚至毫不避諱地跑到里長臉書留言指黃：「引誘寡婦的志工」。

2人曖昧舉動引起元配注意，引起家庭革命，黃男原已收斂，隔年2月又故態復萌，與許女到民宿過夜，甚至把2人相偎親密合照設成LINE大頭貼；里長為此在LINE群組提醒：「鄰長黃○○你跟你女朋友的合照，請不要放主頁放在鄰長群組裡影響形象」，黃妻亦決定走法律程序。

2人否認偷情，黃男也否認家暴，並聲稱有勃起障礙不可能有性行為，且妻子曾簽協議書同意交往，已拋棄損害賠償請求權。

法院調查，2016年底時，黃男把住處設定預告登記給其妻後，黃妻曾簽協議書同意交往，並同意丈夫與許女出門，但不得過夜，回家還得買優酪乳中和醋意，已拋棄請求權，2人之前的親暱行為不能再追究；不過，黃妻後來已明確反對，黃男知悉卻仍與許女到民宿過夜，並將合照設為大頭貼，還是得賠償。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法