險遭就服站女員工埋伏砍殺 新北勞工局副局長提告

2019-07-25 11:17

〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕新北市勞工局副局長吳仁煜今遭板橋就服站王姓女員工持西瓜刀埋伏追砍，幸好躲過，吳仁煜到海山警分局製作筆錄，離開時僅說沒事、謝謝；但據了解，吳男已對王女提出殺人未遂告訴，市政府警衛隊也對勞工局等地加強巡邏因應。

勞工局事發後在勞工局召開記者會，說明王女多次檢舉副局長，但了解後發現是誤會；吳仁煜約在上午10時許到海山分局製作筆錄，歷時約1小時離去。

吳仁煜離去時，媒體追問「王女為何攻擊你」，他只說沒事、謝謝，隨即上車。

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