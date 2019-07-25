勞工局女員工持刀攻擊副局長 將評估是否強制醫療

2019-07-25 10:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞工局今天早上發生就服處員工持刀欲攻擊副局長吳仁煜的意外，勞工局長陳瑞嘉表示，王姓員工因長期有情緒不穩定的情況，兩年前已提供員工協助方案，後續除依公務人員服務法處理，也會評估是否送強制醫療。

陳瑞嘉說，今天早上大約8點多，吳仁煜步出電梯後，發現王女就在樓梯間，並從包包內拿出刀子，吳仁煜見狀加快腳步跑過勞工局辦公區走道，從東側到西側，在場的員工見狀，協助上前勸阻；陳瑞嘉強調，王女被勸說後，主動放下刀子，並非被壓制。

陳嘉瑞進一步說明王姓員工的工作情況，王女自2015年中到就業服務處服務，2016年下半年，與同仁的互動逐漸出現異狀，常投訴遭到同仁壓迫、霸凌，經調查卻與事實有出入，同仁多處勸解就醫或尋求輔導等協助。

就服處於2017年向人事處申請員工協助方案，予以輔導協助，但工作狀況仍是不理想，去年底考績「丙」；此外，除了今天早上的持刀追砍，勞工局同仁也發現，原該到位於板橋車站樓上就服處上班的王女，這兩天都在上班前到市府7樓的勞工局電梯間，疑似等候吳仁煜。吳仁煜約一年前從就服處處長調回勞工局擔任副局長後，只要見到王女，也會盡量先避開。

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