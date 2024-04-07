17歲少年開賓士撞店面開槍後投案 警疑幫派糾紛派槍手尋仇

蘇姓少年今天駕車衝撞新北市新莊區一處工程行還連開4槍，隨即投案，警方懷疑是幫派死轉手手法，將續追藏鏡人及犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/07 23:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名歹徒今天下午駕駛賓士車，直接衝入新莊中平路巷內一間工程行，還連開4槍，案發後不到5分鐘，直接開車到新莊警分局中平派出所投案，警方在車內查扣一把改裝克拉克改造手槍，由於蘇姓少年僅17歲，他雖辯稱不滿遭對方毆打，自購權利車、槍械，但少年犯案後投案手法類似幫派死轉手模式，將擴大追查幕後藏鏡人。

警方今天下午2時許獲報，中平路巷內傳出一輛賓士車加速倒車，衝撞一間裝修中的店面鐵門，住戶出門查看之際，未料又聽到4聲槍響，紛紛嚇得躲避；警方過濾監視器，發現一輛黑色賓士車輛先迴轉，隨即高速倒車撞入店面，駕駛隨即下車開槍，隨即開車逃離，幸未傷及他人，17歲蘇姓少年犯案後，自行開車到中平所投案，警方聽到少年說開槍了，大吃一驚，立即控制他，隨即在他車上起出一把改造手槍。

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蘇姓少年辯稱，去年在台北市某KTV遭人毆打，近期發現為許姓男子所為，打聽到其他常在這間工程行走動，今下午2時許，趁著工程行尚在整修，店內無人，駕車衝撞店面，又從車內朝店面鳴發4槍示警。

蘇姓少年辯稱，他自己去買權利車、槍械則是網路上購買，但警方懷疑蘇姓少年沒有收入，而且犯案後冷靜投案，儼然是幫派慣用，唆使少年槍手犯案的死轉手手法；但許姓被害人指稱，沒跟蘇姓少年結怨，將向他求償10萬元。

警方初步清查，蘇姓少年及許姓被害人沒有幫派註記，而槍枝鑑驗後具殺傷力，至於仍待鑑定釐清為制式或改造手槍；警方說，蘇姓少年槍手駕車、開車後投案，顯然有備而來，明顯有人唆使，將擴大追查藏鏡人及犯案動機，由於槍手朝工程行開槍，補排除雙方爭奪工程、地盤釀成槍擊。

蘇姓少年今天駕車衝撞新北市新莊區一處工程行還連開4槍，隨即投案，警方懷疑是幫派死轉手手法，將續追藏鏡人及犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

蘇姓少年今天駕車衝撞新北市新莊區一處工程行還連開4槍，隨即投案，警方懷疑是幫派死轉手手法，將續追藏鏡人及犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

蘇姓少年今天駕車衝撞新北市新莊區一處工程行還連開4槍，隨即投案，警方懷疑是幫派死轉手手法，將續追藏鏡人及犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

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