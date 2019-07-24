一年內帶你住帝寶？保全被騙輕生 女騙子判刑10月

2019-07-24 12:08

〔記者楊國文／台北報導〕20歲正妹張鳳桂，前年在臉書貼文佯稱「一年內帶你入住帝寶」、「18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎？」宣稱投資直銷保證獲利，還PO出大筆現金及名車照，當時22歲李姓保全信以為真，拿房子向地下錢莊抵押借款投資，卻被錢莊每月18萬元利息壓得喘不過氣，在家輕生，一審依詐欺取財罪判張女一年徒刑，張女上訴指稱，很想還錢並和解，「想儘快賺錢還他（指李男）」，請求判她緩刑，高等法院今改判張女10月、沒收未扣案犯罪所得226萬元，檢方還可上訴。

此外，同案被告錢莊業者顧國峯被依重利罪判刑7月、沒收吾扣案犯罪所得43萬元8170元定讞。

前年1月起，曾從事直銷業的張女，在臉書貼文聲稱，「第一周保證6萬元」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「這周帶一位新人單週收入破7萬了」、「教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車，一年內帶你入住帝寶」、「18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎？」、「月獲利25% 0風險，穩定」，謊稱有讓人每月賺取高額報酬方式，為取信於網友，還貼出自己與現金、名車合照，營造奢華生活假象。

從事保全的22歲李男前年7月看到臉書後，主動與張女聯絡，張女誆稱：「可透過直銷投資獲取暴利，若投資250萬元，一年後可獲利300萬元」，月薪僅有2萬多元的李男沒錢投資，張女看他年輕好騙，慫恿他以李父留下的房產，向顏姓地下錢莊業者借款，並簽立550萬元本票，每月利息8%，但實際上李男只拿到250萬元，取款當日後就轉交給張女。

後來李男還不出高額利息，前年10月，顏男便哄騙他簽下不動產買賣契約書，虛偽簽定以700萬元買下李家房產及李男當日並另收受150萬元，佯稱只要李男還清250萬元，房子便不會過戶，簽定契約書只是擔保。

前年11月7日，李男因收到簡訊通知，抵押房子將被過戶給顏男而心情低落，翌日便在住處輕生，檢警前往相驗後清查李男手機訊息，才追出李男因被詐騙而自殺。

新北地院依詐取財罪判張女一年徒刑、沒收未扣案犯罪所得250萬元、顏男被依重利罪判7月徒刑，得易科罰金20萬元。全案上訴高等法院。

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