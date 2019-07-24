女自稱能向神佛抓藥治病 騙走姊妹近4000萬

2019-07-24 09:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉李姓女子自稱是佛醫，聲稱自己可與神佛溝通，向神佛抓藥後就能放入體內治病、消災，張姓姊妹得知後上門求診，輕信李女的話術，陸續匯了近4000萬元給李女，購買「大小佛地共修」的土地，事後張姓姊妹發現被騙提告，全案檢方偵結，依詐欺取財罪嫌起訴李女。

起訴書指出，李姓女子自詡為佛醫，張姓姊妹得知後，2012年間到李女位於冬山鄉的佛堂內，分別向李表示，由於丈夫去世，身體感到不適，罹患坐骨神經痛、皮膚病及其他婦女病症等，且久病不癒。

李女隨即向張姓姊妹誆稱，「你們身體不好，需要喝大悲咒水，上天會給藥放在你們身體裡面，且你們的病症，需購買佛地共修，才可以痊癒。」隨即裡就為張姓姊妹把脈，聲稱是向神佛抓藥後，按手注入人體內治療，並提供張姓姊妹大悲咒水飲用，每人收費2000元。

李女續以上述方式鞏固張姓姊妹信任，讓姊妹倆不疑有他，持續匯款給李女；到了2014年，李女得知張姓姊妹父親去世後，可繼承千萬財產，竟又繼續向張姓姊妹佯稱，「為使往生者不再受苦，福澤後人，使你們病痛解除，必需購買大佛地共修，才能積德消災，這樣並才會好，對在世或不在世的人都好。」

張姓姊妹再度相信李女的話術，同意購買「大佛地共修」，又繼續匯款給李女，從2012年到2015年間一共匯了近4000萬元給李女，但由於李女以菩薩名義，要求張姓姊妹不得將匯款之事告訴他人，姊妹兩人久等不到購買佛地的訊息，開始心生疑慮，調查後才發現李女拿他們的錢，到三星鄉購買房產，用來自住及投資，這才驚覺受騙向李女提告。

偵查中，李女坦承所有犯行，與被告與上證人供述相符，加上匯款明細等證據，全案檢方偵結後，依詐欺取財罪嫌起訴李女。

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