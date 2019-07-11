網售保時捷911好便宜！男子急匯215萬慘遭騙光光

圖為保時捷911 Targa系列跑車。示意圖。（法新社檔案照）

2019-07-11 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市陳姓男子於網路見到販售保時捷911二手車廣告，價格僅215萬元，遠低於市價，進一步洽詢車主，車主還傳行車執照取信陳男，陳男尚未見到車，就匯款215萬元到台中市施姓男子的帳戶，這筆錢卻在短短4分鐘就被轉光，警方調查發現，行車執照是偽造，刊登廣告的網路位置是中國上海，電話是逃逸移工申辦的「王八卡」，但警方仍抓到施男，他承認提供帳戶給詐欺集團並擔任車手，獲利4萬元，法院依加重詐欺罪判刑1年8月。

判決書指出，施姓男子於2017年7月初，把台新銀行與中國信託銀行的存摺與印章交給詐欺集團，同一時間，陳姓男子在「8891」購車網站，見到出售保時捷911 （Targa 4S、2015款、3.8L）的廣告，僅需215萬元，比同年份同款車便宜至少100萬元，陳男打電話洽詢購車，車主宣稱這輛車曾泡水，需要輕微維修而便宜賣，車主還把印有施男名字的行車執照，拍照傳給陳男。

陳男未曾見到這輛名車，卻見到行車執照而深信不疑，遂依對方指示，把215萬元匯款到施男的台新銀行帳戶，卻遲遲等不到交車過戶，氣得向警方報案。

警方調查發現，行車執照是假的，買賣汽車的聯絡電話，是已逃逸的印尼與泰國移工申辦，亦即俗稱的「王八卡」，刊登賣車廣告的網路位址是在中國上海，陳男於7月25日下午1時7分，把215萬元匯入施男的台新銀行帳戶，4分鐘後（1時11分），就被人用網路銀行，全數轉到施男的中國信託銀行帳戶，匯款的17分鐘（1時24分），就被施男領出200萬元，交給身分不詳的女子，其餘15萬元，又被施男在匯款後的55分鐘內，用提款卡領光，施男獲利4萬元。

台中地院審理時，施男坦承犯行，一審依加重詐欺罪判刑1年8月，4萬元沒收，施男上訴二審，他辯稱只是幫人領錢，不知道是詐騙，台中高分院不採信，駁回上訴，可再上訴三審。

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