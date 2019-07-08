年度大戲攏系假 騙子拉27萬元贊助被起訴

2019-07-08 11:34

〔記者黃捷／台北報導〕謝姓騙子前年認識台北市某火鍋店的李姓老闆，佯稱自己是公視節目製作人，正主導年度大戲「愛．滋味」，希望能借火鍋店場地拍攝，並以此為籌碼邀李贊助，謝男還另以拍攝「將．魂」為由，邀另名吳姓民眾投資，總共詐騙27萬元，遭台北地檢署依2次詐欺罪起訴。

起訴指出，謝男曾犯下另起詐欺案遭判刑3月確定，去年初才易科罰金執行完畢，2017年12月19日晚間，謝男向李誆稱自己是公視節目製作人，與公視高層熟識，將主導年度大戲「愛．滋味」，恰好需要借用火鍋店場地拍攝。

李起初不疑有他，心想能替火鍋店打知名度，欣然答應，謝男以此為由卻陸續向李拉贊助，共騙得16萬2706元，但拍攝行程遲遲沒有下文，過了幾個月後李打電話向公視查證，才知道謝男根本不是公視的人，這才驚覺被騙，憤而報警。

謝男得手食髓知味，又以同樣手法，向吳誆稱他正替公視籌拍戲劇「將．魂」及舞台劇「歸．來」、「男人花」，邀吳投資，吳也信以為真，於去年4月間提領現金19萬元交給謝男，同月27日再繳付1萬元保證金，後同樣因吳向公視查證，才知受騙報警。

公視去年特別為此事發出公告，澄清並未製作「愛．滋味」、「將．魂」等節目，呼籲民眾不要誤信騙子；檢警介入偵辦後，謝男一度遭到通緝，後來循線將他逮捕到案，北檢近日依2次詐欺罪將他起訴，並依累犯請求法官加重其刑。

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