誆非眷戶也能投資國宅改建案 男詐250萬判刑2年

2019-07-13 18:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕57歲林姓男子疑因缺錢花用，竟向楊男、江女佯稱，縱無眷戶身分，只要持法院核准投資資格文件，也能投資眷村改建案，還能持屋向銀行貸款，2人不疑有他，前後交付林男250萬元，事後才發現被騙，新北地院日前偽造文書罪，判林男有期徒刑2年，不法所得250萬元沒收，可上訴。

判決指出，2014年8月，林男向楊男、江女謊稱，高雄市新興區行仁新村將進行老舊眷村改建案，縱使無眷戶資格，但只要向國防部提出申請，經法院核准投資，就能參與行仁眷村改建案，且加入投資後，還能登記為房地所有權人，一人限一戶，林男並出示法院核准投資公文，楊男、江女信以為真，同年11月至2015年1月，前後交付林男250萬元，事後林男避不見面，楊男、江女才驚知被騙。

審理時，林男坦承持假的法院核准公文，但辯稱眷村改建案是一名綽號「廖哥」的人告訴他的，所有投資的過程、細節我都有告知楊男、江女，因為他們不是眷村戶，所以就一定要造假，他們本來就知道要用造假的方式進行，有告訴他們風險，他們也是考慮2、3個月後才投資的，否認詐欺。而他所收取的資料、投資款項都交給「廖哥」卻無法提出「廖哥」的聯絡方式。

法官依證人證詞及林男法院公文書證明確實造假，不採信林男辯詞，林男犯後否認犯行，雖表示有賠償意願，但迄未與告訴人解賠償，因此判刑2年。

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