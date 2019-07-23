趁溫習功課與國中學妹偷嚐禁果5次 高中學長緩刑5年

2019-07-23 09:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓高二生透過臉書認識同校的國中部學妹寶兒（化名），兩人互有好感進一步交往，並於去年11月間，在吳姓學長家中5次偷嚐禁果。今年過年時，寶兒母親發現女兒交男朋友，追問後發現兩人已經發生性關係，氣憤之餘帶著女兒到醫院驗傷提告。基隆地方法院近日偵結，判處吳姓學長有期徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，18歲的吳姓高中生透過臉書認識就讀同校的國二學妹，兩人實際見面之後，互相有好感，經常約出去一起讀書。去年11月間，吳姓學長見母親外出工作上班，家中沒有人，便約學妹到家裡溫習功課，沒想到卻發生性關係，兩個人便常趁著吳母外出工作，家中無人時，跑回家溫存，一共發生5次性關係。

直至今年2月農曆春節期間，寶兒母親無意間發現女兒手機內有男生的訊息，追問之下才知道女兒情竇初開，交了一名男朋友，便問兩人目前進展，意外得知兩人已發生性關係，非常生氣，帶著女兒到醫院驗傷，並到警局提告。

吳姓高中生到案時，向檢警承認確實有和學妹發生5次性關係，但都有經過她的同意，而寶兒也幫男友做證，兩人確實是合意性交。

法官審理後，認為寶兒未滿14歲，吳姓學長卻跟她發生5次性關係，依妨害性自主罪，分別判處1年半，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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