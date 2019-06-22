免錢最貴！雜工網約12歲女童 嘿咻一次要賠60萬元

2019-06-22 16:17

〔記者吳政峰／台北報導〕簡姓男子前年透過臉書結識女網友小婕（化名），隔天約出來發生性關係，未料事後接到警察通知，指小婕年僅12歲，他已觸犯妨害性自主罪，嚇到六神無主，趕緊求和，但因以打雜為生，資力不足，和解失敗，被判刑3年6月，高等法院日前再判他應賠60萬元。

簡男國中畢業高職肄業，以打雜工維生，前年瀏覽臉書看到小婕，一時驚為天人，主動私訊聊天，小婕也熱情回應，雙方聊到不能自已，決定隔日相約見面。

隔日晚間10時許，簡男到小婕住家巷口接她，不顧她稚氣未脫，一付未成年的模樣，竟把她載回家上下其手，未經世事的小婕不知如何拒絕，迷迷糊糊中就交出初夜。

事後小婕父親察覺愛女晚歸、神情有異，連忙追問她的去向，得知愛女受辱，怒不可遏，堅持提出告訴，此時簡男才知道事情嚴重，趕緊尋求和解，惟小婕父提出150萬元精神慰撫金對他來說過於高昂，無力負擔，和解破局。

雖然簡男承認犯行，但未獲被害者原諒，無法酌減其刑，法官遂判他3年半；小婕父則另提出150萬元的民事損害賠償告訴。

高院指出，簡男明知小婕僅12歲，仍跟她發生性關係，不法侵害身體及性自主權，導致她精神上受有痛苦，應依侵權行為規定給付財產上的損害賠償，考量簡男年收入僅4.2萬元，經濟狀況不佳，判應賠60萬元適當，全案確定。

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