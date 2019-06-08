宅男6000元嫖妓卻遭竊 報警竟被依重罪送辦...

2019-06-08 19:32

〔記者吳政峰／台北報導〕馬姓宅男2016年無處宣洩性慾，上聊天軟體尋找獵物，與援交妹小妤（化名）談妥6000元性交易，完事後驚覺遭竊，趕緊報警，警方一查發現小妤才15歲，事情大條了，反把馬男依違反兒少條例與妨害性自主等重罪送辦，幸好小妤誠實做筆錄，稱當時為了完成交易，騙馬男自己滿18歲，讓承審的高等法院認為馬男確實不知情，日前維持一審的無罪判決。

2016年間，馬男透過聊天軟體結識小妤，見她的大頭貼濃妝豔抹、風情萬種，以6000元代價約她到汽車旅館性交易；小妤穿著無袖洋裝、高跟鞋赴約，畫上眼影、口紅及大濃妝，自稱當傳播妹，撩動馬男的心，兩人一進房馬上大戰。

小妤完事離去後，馬男突然發現財物遭竊，立刻穿上衣服報警，並把整件事情的來龍去脈道出；警察循線找到小妤，赫見她的身分證上顯示15歲，驚覺事情大條，反把馬男列為兒少條例與妨害性自主罪的被告，移送法辦。

馬男喊冤，稱小妤聊天時自稱18歲，見面時濃妝豔抹，身材也較同齡者成熟，根本看不出來未成年，希望法官還他公道，一審桃園地院綜合相關人等的說法與證據，認定馬男確實不知情，判無罪，惟檢察官不服氣，上訴高院。

高院調閱小妤筆錄，她承認騙馬男自己已成年，與馬男性交易當天，也刻意化濃妝打扮成熟超齡打扮，原因是擔心馬男覺得她年紀太輕，害怕繼續性交易。

高院認為，馬男所損失的財物僅1萬3000元，沒必要為了這些錢而向警方自曝嫖雛妓一事，加上小妤也證實自己確實欺騙馬男，種種證據都難以證明馬男自知嫖到雛妓，因而維持無罪判決；可上訴。

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