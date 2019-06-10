好心被雷劈！癌爸讓友人父女入住 自己女兒竟遭性侵

2019-06-10 10:31

［記者楊政郡／台中報導］單親爸爸「翔哥」要照顧中度智障未成年女兒，自己又因罹癌經常住院治療，友人詹某也是單親爸帶一個女兒無處可住，「翔哥」就收容他們父女，希望能兼顧到自己智障女兒，不料卻引狼入室，詹某趁「翔哥」住院，把「翔哥」女兒騙到大甲溪河床水泥涵管內性侵得逞，詹某矢口否認犯行，台中高分院刑事庭判詹加重妨害性自主8年（上訴中），台中地院判應給付「翔哥」及其女兒精神慰撫金共95萬元。

台中地院判決書指出，2012年間「翔哥」（化名）帶著一名中度智障未成年女兒，自己又因罹癌經常住院，一旦住院女兒就無人照顧，友人詹某也是單親爸爸帶著1女童，無處可住，「翔哥」於是收容他們，讓兩女生一起睡床，詹某則睡沙發。

但同年10月「翔哥」住院，女兒就讀某高職3年級。詹某趁自己女兒熟睡，騙「翔哥」的女兒要出去買東西吃，騎機車載「翔哥」的女兒到大甲溪河床旁，要求進入水泥涵管，命令她自己脫下褲子、躺在涵館內，該女大聲哭泣、喊叫不要、要叫爸爸了，還是被詹某性侵得逞。

此案刑事部分一審判詹某8年徒刑，二審台中高分院駁回上訴，但詹某矢口否認犯行，大喊冤枉，辯稱他完全沒有對女孩做任何事，目前上訴三審中。

刑事庭法官認定詹某罪嫌明確，民事庭法官也認為，此案是案發3年社工訪談女孩才談及此事，社工報案處理，案發前女孩是性情率真、為人和樂、熱心助人（教師評語），但自案發後有憂鬱症、恐慌症、失眠。而陳述事實過程並沒有矛盾，判決應賠償女孩75萬，賠償「翔哥」20萬元。

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