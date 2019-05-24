被控自稱「瘋子」恫嚇性侵女網友 男子獲不起訴

2019-05-24 15:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子去年6月間在網路聊天室結識網友A女後，與她相約見面後，雙方發生性關係，A女事後指控王男先出言恫嚇：「我是瘋子！不曉得會對妳做出什麼事。」嚇得她不敢反抗，才被王男強壓在床上性侵得逞。桃園地檢署調查，王男並未強迫A女，因他犯罪嫌疑不足，已予他涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

A女指控，去年6月9日，她與王男（23歲）在網路聊天室結識後，隔天兩人就相約見面，王男邀約她到王男位於龍潭區的住處聊天，進入房間後，王男出言恫嚇：「我是瘋子！不曉得會對妳做出什麼事。」見她不敢反抗，就將她壓在床上強制性交得逞。

王男因涉嫌妨害性自主被送辦，他到案後坦承與A女發生性關係，但他強調，從未強迫A女。檢方說，A女被帶到王男住處時，王男的父親、母親都在家，若王男在房間內性侵A女，A女只要呼救，王男就無法得逞，且事後A女也未在第一時間報案，與一般性侵案件的常情未盡相符。

另外，王男與A女發生性關係後，兩人還透過臉書私訊聯絡，過程中未見A女斥責王男對她強制性交的字句，僅婉言拒絕與王男再見面，所以A女對王男的指控是否屬實，尚有可疑，又查無其他積極事證，難以認定王男犯罪，已予他涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

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