崩潰！單親爸提早下班回家 驚見13歲女兒正在啪啪啪…

2019-05-29 18:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕尤姓男大生與國一小女友在她家連連偷嘗禁果，意外被提早下班返家的爸爸當場撞見，氣得報警，士林地院考量尤男當庭賠錢、雙方和解，小女友爸爸也開出「女兒滿18歲前必須禁慾」條件，法官依妨害性自主罪判處尤男有期徒刑2年，緩刑3年，交付保護管束，應履行相關附記事項。

判決指出，附記事項分別為：一、尤男應給附女友爸爸10萬元整，除2018年11月28日當庭給付5萬元，餘款自2018年12月至2019年4月止，按月給付1萬元匯入指定帳戶。二、1.尤男未經女友爸爸許可，不得私自進入女友及她爸爸的住處，即使女友同意，亦不得進入。2.尤男在女友滿18歲之前，即使經女友同意，亦不得再與她發生性行為。

法官說，尤男為滿足個人私慾，明知少女年紀尚小，對於性行為的判斷能力不成熟，竟因與少女為男女朋友而無法克制衝動而性交，衡其所為，已對少女的身心健康與人格發展產生不良影響，考量被告年紀尚輕，目前仍在大學中就讀，犯後坦承犯行，已知悔悟，並與少女爸爸達成和解，足徵其悔意，量處主文之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。

法官說，經少女爸爸當庭表示同意法院以和條件給予尤男附條件宣告緩刑，審酌尤男年紀尚輕，認尤男經此偵審程序及科刑教訓後，既已知所警惕，諒無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當，併予宣告緩刑3年。

判決指出，尤姓男大生2016年9月間結識當年剛滿12歲的少女，自同年9月19日起，交往成為男女朋友；尤男明知少女是未滿14歲的女子，竟基於與未滿14歲之女子性交之犯意，分別於2017年12月初某日、同年月中旬某日、同年月23日下午3 時許，在少女新北市三芝區住處，徵得少女同意，對她性交共3次，後因少女之父同日下午4點返家時，撞見尤男與女兒共處一室，查覺有異後報警處理。

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