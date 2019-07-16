教練帶隊到高雄比賽 竟對女學生伸狼爪

2019-07-16 16:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一所國中體育班的劉姓教練，涉嫌於2018年2月間帶學生A女到高雄市比賽機會，兩度在飯店房間內，撫摸她的胸部並用手指插入她的陰部，桃園地檢署今天偵結，已依妨害性自主罪嫌將劉姓教練提起公訴，A女泣訴，教練有安排學生出賽的權力，她憂心日後甄選成績受影響，才不敢反抗。

檢方調查，去年2月9日晚間11點多，劉姓教練（39歲）在飯店房間內，傳訊及給A女：「來按一下脖子...緊。」A女乖乖進入房間後，劉姓教練就伸手撫摸A女的胸部。

A女不敢抵抗，劉姓教練食髓知味，兩天後的清晨6點多，他又傳訊給A女：「你還在？真假，那來找我。」A女再度進入劉姓教練房間，映入眼簾的卻是躺在床上，沒穿著內褲、外褲的半裸劉姓教練。

A女指控，劉姓教練要求她躺在他身邊後，他就褪去她的外褲與內褲，再掀起她的上衣吸吮她的胸部、用手指插入她的陰部，後來劉姓教練還想要將生殖器插入她的陰部，她直呼：「不喜歡、不舒服！」劉姓教練才作罷。

事後A女將劉姓教練的惡狼行徑告知同學，同學的家長向學校投訴，檢警展開調查後，已依妨害性自主罪嫌將劉姓教練提起公訴。桃園市政府教育局人員說，學校已於去年3月31日，召開性平會展開調查，同年5月間完成調查後，已解聘劉姓教練並將他登錄進全國不適任教師系統中。

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